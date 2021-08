Baurbeiten am Fliegerhorst: 450 Bücheler arbeiten bald in Nörvenich

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Büchel stellte Kommodore Oberst Thomas Schneider den Vertretern der Gemeinde die Baupläne vor, die in den kommenden Jahren am Fliegerhorst des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 umgesetzt werden sollen. Denn aufgrund der Umbauten gibt es ein luftrechtliches Änderungsgenehmigungsverfahren, zu dem die Gemeinde Stellung nehmen soll. Dabei gilt das Interesse Büchels allerdings weniger der aktuell größten Baustelle in Rheinland-Pfalz, sondern eher der Chance, die unerwünschten Lärmschutzzonen an die Wünsche der Gemeinde anzupassen.