Eine Radwegeverbindung vom Höhenstadtteil Barl hinunter zur Bundesstraße 53 an der Mosel – das ist ein Traum, der für die Stadt Zell dank üppiger Fördermittel Wirklichkeit werden soll. Damit es klappt, hat der Stadtrat während seiner jüngsten Sitzung am Montag in der Schwarze-Katz-Halle einstimmig die Planungsleistungen für den Verkehrswegebau und den nötigen Fachbeitrag Naturschutz vergeben – Gesamtkosten: rund 32.000 Euro.