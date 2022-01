Die touristische Erschließung des Verbindungsstollens zwischen dem Jungferweiher und dem Ulmener Maar beginnt am 28. Februar. In seiner jüngsten Sitzung hat der Ulmener Stadtrat, bei zwei Gegenstimmen, den entsprechenden Auftrag mit einem Volumen von 1,17 Millionen Euro vergeben. Und auch weitere Vorhaben, um den Tourismus in der Eifelstadt anzuschieben, hat der Rat verabschiedet.