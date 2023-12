Treis-Karden

Bau einer weiteren Schule in Ruanda: Kulturförderer Hans Peter Röhrig setzt sich an

Wie in den vergangenen Jahren hat Kulturförderer Hans Peter Röhrig die Ergebnisse der letzten Benefizaktionen der röhrig-Kulturbühne wieder aufgestockt und einen Scheck in Höhe von 4000 Euro für den Schulbau im Partnerland Ruanda an Reiner Meutsch beim Event „Abenteuer Weltumrundung“ überreicht. Zusätzlich erfolgten Schecküberreichungen durch Geschäftsfreunde von Röhrig.