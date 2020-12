Barlstraße Nord kommt unter die Asphaltfräse: Stadtrat Zell einstimmig für Sanierung schon im Frühjahr

Zell

Einstimmig hat sich der Zeller Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, die zweite Barlauffahrt (Barlstraße Nord) zwischen der Einmündung an der Marienburg und der Einmündung Fliehburgstraße/Barlstraße im Stadtteil Kaimt komplett zu sanieren. Nach Möglichkeit sollen die Arbeiten schon im Frühjahr nächsten Jahres beginnen. Die Gesamtkosten werden schätzungsweise bei circa 1,1 Millionen Euro liegen. Im Sitzungsverlauf schien es zunächst so, als tendierte die CDU-Fraktion eher dazu, nur den Teil der Strecke unter die Asphaltfräse zu nehmen, dessen Ausbau vom Land ordentlich bezuschusst wird. Doch am Ende wird womöglich gar noch ein weiteres Straßenstück mit in die Sanierungspläne aufgenommen.