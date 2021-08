In einem normalen Sommer mit reichlich Sonnenschein und Höchstgraden kühlen sich Hunderte von Menschen in den Maaren der Vulkaneifel ab. Da geht nichts ohne die DLRG Ortsgruppen wie beispielsweise in Gillenfeld. Ohne die Rettungsschwimmer müsste das Schwimmbad am Pulvermaar geschlossen bleiben.