Düngenheim

31 Kinder zwischen sechs und zehn Jahren aus Düngenheim treffen sich normalerweise alle 14 Tage, um in der Bambini-Feuerwehr zu üben und Spaß zu haben. Auch diese Treffen fallen in der Coronakrise natürlich aus. Untätig sind Kinder, Betreuer und Feuerwehrleute allerdings nicht. Damit die Nachricht #stayhome #stayhealthy auch schnell bei allen ankommt, hat die Bambini-Feuerwehr ein Video aufgenommen, in dem die Kinder genau dieses Anliegen einfordern.