Plus Klotten/Pommern

Bahnlärm an der Mosel: SPD-Landtagsabgeordneter Oster fordert Abhilfe von Konzern

i Über unerträglichen Bahnlärm Insbesondere in den Moseldörfern Klotten und Pommern klagen viele Anwohner. Sie erhoffen sich durch den Landtagsabgeordneten Benedikt Oster Hilfe.⋌ Foto: Archiv Kevin Rühle

Seitdem die Deutsche Bahn (DB) AG an der Moselstrecke nach eigenen Angaben Schleifarbeiten an den Gleisen durchführen ließ, klagen viele Anwohner über unerträgliche Lärmbelästigungen bei der Durchfahrt von Zügen. So heißt es in einer Pressemitteilung des SPD-Landtagsabgeordneten Benedikt Oster. Diese Klagen greift er nach eigener Darstellung auf. Nicht ohne Resonanz.