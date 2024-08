Plus Bernkastel-Kues Bahnhof Cues macht ganz leise wieder auf: Neues Lokal ist beliebt Von Hans-Peter Linz i Bilal Osman, Janine Molitor und Andre Hommen sorgen nicht nur für frisches Bier im Bahnhof Cues. Foto: Hans-Peter Linz Es hat zwar Verzögerungen gegeben, aber seit einigen Tagen ist der Bahnhof Cues in Bernkastel-Kues wieder geöffnet. Das Lokal in einem ehemaligen Bahnhof am Forumsplatz hatte 2015 eine Investorengruppe gekauft. Nach anfänglichem Gastronomiebetrieb wurde dieser 2022 eingestellt. Im vorigen Jahr fand sich schließlich ein Nachfolger. Lesezeit: 2 Minuten

Andreas Bohr (53) sowie Florian (43) und Manuel Marx (43), die in Schillingen die Spießbratenhalle, in Trier das „Früh bis Spät“ und in Neuwied das „Früh im Landratsgarten“ betreiben, interessierten sich für den Standort an der Mosel. Ursprünglich sollte es bereits zum Saisonbeginn im Frühjahr losgehen, aber einige Formalitäten verzögerten ...