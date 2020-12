Müden

Die Bahn hat in den kommenden Jahren einiges vor in Müden: So ist die Erneuerung des Bahnübergangs im Bereich der Fährstraße vorgesehen. Und am Haltepunkt im Ort soll der Außenbahnsteig barrierefrei ausgebaut werden, die Modernisierung der gesamten Anlage ist beabsichtigt. Die Planungen der Bahn für die Vorhaben laufen, nun hat auch der Gemeinderat die Signale auf Grün gestellt.