Bäume umgestürzt: Cochemer Stadtwald ist vorerst gesperrt

Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 17:56 Uhr

Die sogenannte Stadtwaldlinie in Cochem, wichtige Verbindungsstraße zwischen der L 98 (Endertstraße) und der K 18 in Richtung Brauheck respektive Oberstadt, wird vorübergehend gesperrt.

Das teilte Cochems Stadtbürgermeister Walter Schmitz am Mittwochnachmittag mit. Grund: Auf der abschüssigen, maroden und enge Strecke, die in Kürze ausgebaut werden soll, sind Bäume umgestürzt. Eine Ursache dafür dürften die nach ergiebigen Regenfällen aufgeweichten Böden sein, so Schmitz. Die Stadt will die Straße so schnell wie möglich wieder freigeben, am liebsten schon im Laufe des Donnerstags. dad