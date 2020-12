Mosel

Das Thermometer knackt die 30-Grad-Marke, die Sonne scheint. Und trotz der Corona-Pandemie ist es wieder möglich, sich Abkühlung in einem Schwimmbad zu verschaffen. Die Ausfälle für die Schwimmbäder in Cochem-Zell sind in diesem Jahr einschneidend, doch mit den steigenden Temperaturen kommen auch wieder mehr Gäste in die Bäder. Doch die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig, ist begrenzt. Die RZ hat sich die aktuelle Situation in den Schwimmbädern angesehen.