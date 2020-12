Archivierter Artikel vom 08.06.2020, 16:46 Uhr

Bad Bertrich

Bad Bertrich: Verletzter Vogel verlässt Klinik vorzeitig

Mit einem vermeintlichen „Bruch“ der kuriosen Art hatte es die Polizei Zell jetzt zu tun: Am Montag wurde ihr ein Einbruchdiebstahl in eine Klinik in Bad Bertrich gemeldet. Eine sehr hoch gelegene Fensterscheibe war zerbrochen, im Raum selbst befand sich eine Menge Blut. Entwendet wurde jedoch nichts.