Seit Frühjahr 2020 wird der Kursaalkomplex in Bad Bertrich von Grund auf saniert. Das Ziel, das einzigartige Gebäude mit seiner Brunnenhalle neu in Wert zu setzen und für neue Einsatzmöglichkeiten zur rüsten, rückt laut Pressemitteilung von GesundlLand Vulkaneifel GmbH nun in greifbare Nähe. Der Innenausbau ist auf der Zielgeraden.