Der Aufschrei im Kurort war laut, als 2012 der Beschluss getroffen wurde, das Waldfreibad Diana in Bad Bertrich zu schließen. Seit nun knapp einem Jahrzehnt weiß niemand so recht, was mit dem Schwimmbad und dem dazugehörigen Gelände geschehen soll. Seit 2013 steht das Gelände zum Verkauf – und derzeit gibt es sogar mehrere Interessenten.