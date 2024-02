Plus Ellenz-Poltersdorf Babybecken in Freibad an Mosel undicht: Wann können die Kinder wieder planschen? Die gute Neuigkeit zuerst: Babys und Kleinkinder sollen in der neuen Saison wieder im Babybecken des Ellenz-Poltersdorfer Freibad planschen können. Zuletzt war das nicht mehr möglich, weil das Becken gesperrt war. Allerdings kommt die Neuigkeit mit einem ‚Aber‘ daher: Eigentlich sollte das Becken grundsaniert werden. Das muss jetzt warten. Von Annika Wilhelm

In den vergangenen Jahren hatte das Babybecken immer wieder seine Wehwehchen. Alle drehten sich darum, dass etwas an der Dichtung kaputt war. Schon mehrfach wurde das kleine Becken saniert, allerdings währte dieser Zustand jedes Mal nur über einen kurzen Zeitraum. Die neue Farbe am Beckenboden hielt gerade einmal zwei Wochen. ...