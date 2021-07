Geld einwerfen, Knopf drücken, Produkt entnehmen. In Mittelstrimmig kann ab sofort rund um die Uhr eingekauft werden. Ein sogenannter Regiomat, ein Lebensmittelautomat mit regionalen Produkten, macht das möglich. Betrieben wird der zweiflügelige Apparat, der seinen Platz am Gemeindehaus in der Dorfmitte gefunden hat, von Michael Seis.