Wenn das Tanklämpchen aufleuchtet, sollte das Auto so schnell wie möglich zur Tankstelle. Dort angekommen wird momentan dann aber erst mal geschnauft, sobald der Blick auf die Anzeige fällt, die den Literpreis anzeigt. Die Preise für Benzin und Diesel schießen gerade regelrecht in die Höhe. Doch zum Weiterfahren ist es unerlässlich. Wie kann man also so kostengünstig wie möglich tanken? Die RZ hat nachgefragt.