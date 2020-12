Archivierter Artikel vom 09.10.2020, 09:55 Uhr

Ulmen/Höchstberg Auto landet bei Ulmen in Böschung: Verursacher flüchtig – Polizei sucht Zeugen Zu einem Unfall, bei dem sich eine junge Frau (22) aus dem Kreis Vulkaneifel leicht verletzt hat, ist es am Mittwochmorgen zwischen Ulmen und Höchstberg gekommen. Ihre beiden Kinder, eines erst 1 Jahr, das andere 3 Jahre alt, blieben unverletzt.