Die Bilder heißen „Yin Yang“ (links) und „Brain Waves“: Der Künstler Rob van den Broek zeigt in der Landarztpraxis von Markus Bugenings in Zell, Barlstraße 5a, aktuell bis Mitte September eine ganze Reihe seiner eindrucksvollen Werke.

Der 45-jährige Niederländer, der seit vielen Jahren mit seiner Familie in St. Aldegund lebt, lässt sein inneres Ringen um Balance in der Kunst zum kraftvollen Ausdruck kommen. Farben- und formenstark ist er auf dem Weg „Into the Madness“ oder zu „Universal City“. Anschauen lohnt sich! Vom 5. bis 16. August ist die Praxis allerdings geschlossen. pie