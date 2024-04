Ausstellung in Ediger stößt auf großes Interesse: Neubürger präsentiert Gemälde

Ausstellung in Ediger stößt auf großes Interesse Ediger-Eller. Unter dem Motto „Kuck Mal“ präsentiert der Künstler Andreas Jansky in der Touris Information (TI) Ediger-Eller seine Werke. Bei der Ausstellungseröffnung kamen Kunstinteressierte und Künstler aus der ganze Region miteinander ins Gespräch. Ortsbürgermeister Bernhard Himmen freut sich, dass „der Neubürger Jansky“ die Doppelgemeinde mit seinen Werken bereichert. Zu sehen sind Aquarelle, Monotypien sowie großformatige Gemälde in Acryl. Die Ausstellung in der TI ist noch bis Donnerstag, 31. Oktober, geöffnet. upw Foto: Platten-Wirtz Ulrike