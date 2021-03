Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer tat es am vergangenen Freitag kund: „Wir werden in Rheinland-Pfalz am 22. März die Außengastronomie mit Sicherheitsmechanismus öffnen.“ Das Ganze sei „ein wichtiges Signal an die Gastronomie, die seit November geschlossen ist“. Doch was halten die Inhaber von Cochem-Zeller Gastronomiebetrieben von diesem vermeintlich wichtigen Signal? Ist es der erhoffte Befreiungsschlag?