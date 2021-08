Der Kreis Cochem-Zell wird sich über die Kreiswerke mit einer Einlage von bis zu 650.000 Euro an dem Konsortium 450connect beteiligen. Diese Versorgerallianz will ein ausfallsicheres Funknetz auf der 450-Megahertz-Frequenz aufbauen (RZ berichtete). Nach einer kontrovers geführten Diskussion stimmte der Kreistag in Zell mit großer Mehrheit für dieses Projekt und eine Cochem-Zeller Beteiligung.