Ausbildungsverhältnisse werden gekündigt Die Corona-Krise bildet sich selbstverständlich bei den Ausbildungsbetrieben ab. „Unsere Tourismusklassen verzeichnen in diesem Ausbildungsjahr einen erschreckenden Schwund. Diese Betriebe bilden nicht aus“, erklärt Andreas Zietz, der Leiter der BBS Cochem auf RZ-Anfrage.

Ein anderer Aspekt ist, so Zietz, dass Ausbildungsverhältnisse gekündigt werden, da Betriebe in den Konkurs gehen. „Das ist sehr schlimm für unsere Auszubildenden, da sie sich gerade erst in der Anfangsphase des Berufslebens befinden", fasst der Schulleiter die schwierige Lage für die jungen Menschen zusammen.