Zell

Der Radweg zwischen dem Zeller Stadtteil Merl und der Gemeinde Bullay befindet sich in einem miserablen Zustand. Doch der Zeller Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung in der Schwarze-Katz-Halle einstimmig die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die gut 1,8 Kilometer lange Strecke im nächsten Jahr komplett erneuert wird. Der Löwenanteil der Gesamtkosten von rund 890.000 Euro kommt aus dem Landesförderprogramm „Radwege im ländlichen Raum“, nämlich 668.000 Euro.