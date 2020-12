Cond/Valwig

Seit Jahren wird der Ausbau der maroden L 98 zwischen Cochem-Cond und Valwig gefordert. Jetzt ist es so weit. Am Montag, 16. März, beginnen die Arbeiten auf der von Felsbruch und Schlaglöchern geplagten Strecke. Der Ausbau ist aufwendig. Das Ziel, die Erneuerung der Straße bis Ende des Jahres abzuschließen, nennt Bernd Cornely, Leiter des Landesbetriebs Mobilität in Cochem, ambitioniert. Immerhin werden Millionenbeträge verbaut.