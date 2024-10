Plus Blankenrath/Müllenbach

Aus für Klimaschutz? Nahwärmeprojekte im Landkreis gescheitert

i Nahwärmeprojekte im Landkreis gescheitert Foto: Ulrike Platten-Wirtz

Die Nahwärmeprojekte in Blankenrath und Müllenbach sind Geschichte. Das hat der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Schweren Herzens und mit einem dicken Minus im Säckel des Landkreises werden nach dem Aus für Zell-Barl nun auch die beiden letzten Projekte zur Nahwärmeversorgung in der Region beendet. Was zu dem Entschluss geführt hat.