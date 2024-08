Plus Cochem

Aufbau des Heimat- und Weinfests in Cochem: Wenn der Stapler die Stadtführung crasht

Von Kim Fauss

i Die Stadt Cochem bereitet sich auf das Weinfest vor. Foto: Kevin Rühle

Vom Cochemer Marktplatz bis ans Moselufer herrscht ein buntes Gewimmel – und das bereits einen Tag bevor das Heimat- und Weinfest losgeht. Bauhof und Tourist-Information arbeiten bei der Organisation der beliebten Veranstaltung Hand in Hand zusammen. Die RZ schaut bei den Aufbauarbeiten im historischen Stadtkern vorbei und erfährt von den Veranstaltern, worauf es dabei ankommt und was die Besucher in diesem Jahr erwartet.