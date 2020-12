Cochem-Zell

Bauzäune mit Sichtschutz verdecken seit Dienstagmorgen den Blick in den Innenhof der Kreisverwaltung in Cochem. Hier befindet sich nun das Testzentrum für den Kreis Cochem-Zell, in dem ab Mittwochmorgen, 9 Uhr, Menschen mit Verdacht auf das Coronavirus überprüft werden können. Doch wie sieht es drinnen aus? Und funktioniert das Prozedere genau?