Plus Cochem

Aufatmen am Gymnasium Cochem: Startschuss für Neubau der Sporthalle

Von Dieter Junker

i Landesinnenminister Michael Ebling (Dritter von rechts) und Landrätin Anke Beilstein (Zweite von links) nehmen gemeinsam mit dem Landtagsabgeordneten Jens Münster (Dritter von links , der Schulleiterin Michaela Koch (links) und den Planern den symbolischen Spatenstich zum Beginn der Arbeiten für den Neubau der Sporthalle am Cochemer Gymnasium vor. Foto: Dieter Junker

Es ist ein von vielen lang ersehnter Tag: Mit einem symbolischen Spatenstich begannen nun die Bauarbeiten an der neuen Sporthalle am Martin-von-Cochem-Gymnasium im Cochemer Burgsattel. Rund zwei Jahre sollen die Bauarbeiten dauern, fast zehn Millionen Euro dürfte das Projekt kosten. Glücklich ist der Kreis mit dem von ihm zu schulternden Anteil nicht – was der Minister auch zu hören bekam.