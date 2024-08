Plus Mosel

Auf Entdeckungsreise an der Mosel: Kantor der Dresdner Frauenkirche sportlich und musikalisch

i Den Auftakt zu seinem Moselprojekt machte Kantor Matthias Grünert im August 2023 an der Orgel der evangelischen Kirche in Winningen. Foto: Thomas Brost (Archiv)

Vorhang auf zum zweiten Teil eines sportlich-musikalischen Erfahrungstrips: Matthias Grünert (50), Kantor an der Dresdner Frauenkirche, kommt im August erneut zu einem Halbmarathon an die Mosel. Das, was er in drei Tagen absolviert, hat durchaus sportlichen Charakter: Binnen 72 Stunden spielt er bei freiem Eintritt an 21 Kirchenorgeln jeweils bis zu 45 Minuten. Und nie das gleiche Stück.