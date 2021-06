Auf der Briedeler Heck biss ein Wolf aus einer Alpenpopulation zu Am Freitag, 26. März, fand ein Landwirt nahe dem Bummkopf auf der Briedeler Heck Kadaverteile eines Muffelschafes. Er verständigte den zuständigen Jagdpächter.

Dieser und der für das Gebiet verantwortliche Großkarnivorenbeauftragte Harald Mohr inspizierten die Fundstelle. Dabei tauchte ein Wolf in Sichtweite des Kadavers auf (die RZ berichtete). Mohr entnahm eine DNA-Probe und installierte eine Wildkamera. Inzwischen hat das Senckenberg-Institut in Gelnhausen der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft per DNA-Analyse bestätigt, dass ein Wolf das Muffelschaft gerissen hat. Es war ein Wolf aus einer Alpenpopulation, das Individuum ließ sich aber nicht bestimmen, weil die DNA-Proben nicht spezifisch genug waren, so das Umweltministerium. dad