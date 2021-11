Auch mit „Highlander“ im Programm: Hier kann's nicht nur einen (Klassiker) geben

Für den 5. April nächsten Jahres sieht die Studiocanal-Reihe „Best of Cinema“ den Film „Grüne Tomaten“ aus dem Jahr 1991 vor. Ansonsten sieht das Programm für 2022 wie folgt aus: 3.

Mai: „Reservoir Dogs“ (1992, Regie: Quentin Tarantino); 7. Juni: „Léon – Der Profi“ (1994); 5. Juli: „La Boum – Die Fete“ (1980); 2. August: „Highlander“ (1986). Am 6. September ist Kurt Russell in dem actiongeladenen Sci-Fi-Kracher „Die Klapperschlange“ (1981) im Cochemer Kino zu sehen. Das Finale der Reihe ist der Bildgewalt des chinesisch-taiwanesischen Kampfkunstspektakel „Tiger & Dragon“ (2000) vorbehalten. Die Reihe trägt den Namen „Best of Cinema“ jedenfalls nicht zu Unrecht. dad