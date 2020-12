Auch Brücke sanierungsreif: Was die Planungen kosten

Was die Sanierung der zweiten Barlauffahrt in Zell betrifft, sind nach Auskunft der Verbandsgemeinde (VG) Zell bisher Planungskosten von insgesamt rund 53.600 Euro angefallen, davon für eine vorgeschriebene Brückenuntersuchung 23.400 Euro, für die geologische Untersuchung der Straße 6700 Euro, für die Verkehrszählung 1700 Euro und 21.800 Euro Planungshonorar. Außer den Kosten für die Brückenuntersuchung sind die Planungskosten in der Kostenschätzung enthalten, jedoch als Verwaltungskosten nicht förderfähig, so die VG. Auf Nachfrage der FWG-Stadtratsfraktion stellte Stra-tec-Fachmann Thomas Pitsch klar, die Arbeiten zur Brücken- und Fahrbahnsanierung würden selbstverständlich aufeinander abgestimmt.