Cochem-Zell

Die Arbeit der ambulanten Pflegedienste ist ohnehin anspruchsvoll, doch was die Mitarbeiter derzeit leisten, kostet sie viel mehr Kraft als in normalen Zeiten. Bei der täglichen Betreuung und Behandlung ihrer Patienten müssen sie nicht nur die Ängste der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörige auffangen, sondern diese und sich selbst vor Ansteckung schützen. Was oft schwierig ist, da die notwendigen Schutzmaterialien wie Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel Mangelware sind. Doch bei allem Stress behalten die Krankenschwestern und Pfleger Ruhe und Gelassenheit.