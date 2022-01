Mit seiner neuen Publikation „Notablia & Miscellanea oder Heimat- und Familienkundliche Randnotizen, Heft IV, Treiser Krankheit & Brownsche Affen, Kommentierte Edition der Streitschrift des Cochemer Arztes Carl Boost von 1807” greift der bekannte Regionalhistoriker Dr. Norbert Pies einen Apothekerstreit in Cochem zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf, der von seiner Thematik bestens in unsere Corona-Zeit passen könnte. Doch um was ging es?