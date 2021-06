Apotheken stellen digitalen Impfnachweis aus: Hausärzte ziehen bald nach

Im Alltag soll der digitale Nachweis des vorhandenen Corona-Impfschutzes den Besuch im Restaurant oder auch eine mögliche Urlaubsreise erleichtern. Seit wenigen Tagen stellen die Apotheken auch im Kreis Cochem-Zell die europaweit gültigen Zertifikate aus, die vor allem mit zwei Smartphoneapps eingelesen und genutzt werden können. Das Interesse scheint hoch, am zweiten Tag stürzte das von den Apotheken genutzte Portal, in das die Daten der Impflinge eingetragen werden, zusammen. Mittlerweile läuft der Dienst wieder. Die meisten Apotheken in Cochem-Zell bieten den Service, den Impfnachweis zu digitalisieren, an. Bis die Hausärzte die Ausstellung der Zertifikate anbieten können, wird es noch etwas dauern.