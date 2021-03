Die Hängeseilbrücke Geierlay in Mörsdorf wird von Gründonnerstag an bis auf Weiteres gesperrt. Das teilte Landrat Marlon Bröhr (Rhein-Hunsrück-Kreis) gegenüber unserer Zeitung mit. Die Kreisverwaltungen Rhein-Hunsrück sowie Cochem-Zell für die Sosberger Seite folgen damit einer Vorgabe des Landes. Grund ist ein zu erwartender Besucheransturm während der Feiertage und in der Ferienzeit danach. Die Polizei wird kontrollieren.