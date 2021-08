Anti-Corona-Tour macht halt in Zell: Andrang am Impfbus auf dem Barl ist groß

Sechs Impfbusse steuern zwischen dem 2. und dem 27. August insgesamt rund 220 Supermarktplätze an. So vielen bislang Unentschlossen wie möglich soll über die Sonderaktion des Landes die Möglichkeit gegeben werden, sich kostenlos die Corona-Schutzimpfung verabreichen zu lassen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verwirklicht das Ganze in Kooperation mit den Supermarktketten Aldi, Penny, Rewe, Edeka und Wasgau. Am Dienstag machte ein Impfbus auf dem Parkplatz des Aldimarktes in Zell Station. „Es ist super gelaufen“, bilanziert Ramona Zirwes, die Leiterin des DRK-Impfteams um kurz nach 12 Uhr. „Wir haben fast 160 Impfungen gehabt.“ Innerhalb von nur vier Stunden. Und ein Gespräch mit den Menschen, die vor dem Bus warten, zeigt: Die Motive, das mobile Angebot zu nutzen, sind verschieden.