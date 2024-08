Plus Kröv/Cochem-Zell

Anteilnahme in Cochem-Zell nach Hoteleinsturz groß: Verunsichert Kröver Katastrophe Hoteliers und Gäste?

i Im Moselort Kröv im Kreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz ist ein Hotel teilweise eingestürzt. Die Katastrophe forderte zwei Menschenleben. Sieben weitere Verschüttete wurden gerettet. Die Einsturzursache ist noch unklar. Aber hat das Unglück Urlauber verunsichert, die nach Cochem-Zell kommen wollen? Gibt es gar Stornierungen angesichts des schrecklichen Ereignisses? Die RZ hat nachgefragt. Foto: Christian Schulz/Foto Hosser/dpa

Das tragische Unglück, das sich kürzlich mit dem Einsturz eines Hotels in Kröv ereignet hat, hängt noch wie eine dunkle Wolke über der Region. Obwohl die Ursache des Einsturzes weiterhin unklar ist, stellt sich dem einen oder anderen nun die Frage, wie sicher es ist, in historischen Gebäuden an der Mosel zu übernachten. Die RZ hat nachgefragt, ob die Katastrophe auswärtige Gäste und Hotelbesitzer verunsichert und Auswirkungen auf den Tourismus in der Region hat.