Anstoß und Abpfiff auf der Leinwand: Die nächsten Termine Am kommenden Mittwoch, 23. Juni, wird das Deutschlandspiel um 21 Uhr auf Leinwand übertragen. Vom 26.

bis 29. Juni sind jeweils um 18 und 21 Uhr die Spiele des Achtelfinales, am 2. und 3. Juli die Viertelfinalspiele zu sehen. Am 6. und 7. Juli gibt’s um 21 Uhr das Halbfinalspiel und auch zum Finale am 11. Juli trifft man sich auf der Wiese am Schwimmbad.