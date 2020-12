Cochem-Zell

Einen traurigen Rekord hat in der Corona-Pandemie der Landkreis Cochem-Zell am Freitag und Samstag aufgestellt: Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert lag bei 167,82 – damit lag der Kreis unter den schlechtesten zehn Kreisen und kreisweiten Städten im Land Rheinland-Pfalz – und in der Corona-Alarmstufe Rot, weit weg vom „normalen“ Schwellenwert, der bei 50 liegt.