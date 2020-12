Cochem-Zell

Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat das seit drei Jahren laufende Ermittlungsverfahren wegen Parteispenden an den CDU-Kreisverband Cochem-Zell ausgeweitet: Diese Nachricht hat die Cochem-Zeller Kreisvorsitzende Anke Beilstein just an dem Donnerstag erreicht, als sie Christian Baldauf, den CDU-Spitzenkandidaten, bei seiner Sommertour durch den Landkreis begleitet. Zufall? Daran will die Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion nicht so recht glauben. „Dass das jetzt kommt, gerade heute und gerade in Zeiten des Wahlkampfes, wie jetzt vor der Landtagswahl, das ist doch schon sehr auffällig.“