Plus Mosel Angst vor dem Hochwasser schreckt Touristen ab: Campingplatzbetreiber an der Mosel fürchten um die Saison Von Hannah Klein i Die Campingplatz-Betreiber Tanja und Armin Schwarz (Foto links) und Frank Wagner merken an ihren Besucherzahlen, dass 2024 noch nicht viel Sommer, Sonne, Sonnenschein war. Foto: Rico Rossival (2) Niedrige Temperaturen, Dauerregen, Hochwasser: Der Sommer ließ 2024 bis zuletzt lange auf sich warten. Viele Campingplatzbetreiber an der Mosel bekommen das zu spüren. Für sie läuft die Saison bislang doppelt bitter: Fehlende Buchungen und verängstigte Touristen auf der einen Seite, aber dafür umso mehr Arbeit. Was die Betroffenen dazu sagen und wie sie mit der Situation umgehen. Die RZ hat nachgehört. Lesezeit: 5 Minuten

Das bei Campern beliebte Pfingstwochenende fiel in diesem Jahr im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser und mit ihm die Hochsaison für viele Campingplatzbetreiber. Schwere Unwetter führten an dem Wochenende vor Pfingstmontag (20. Mai) in Rheinland-Pfalz vielerorts zu Hochwasser. Einige Campingplätze entlang der Mosel wurden dabei vollständig überschwemmt. Überschwemmt wurde auch ...