Anbau nötig: Sanierung der Lutzerather Sporthalle wird teurer

i Mit einer Sanierung der 47 Jahre alten Sporthalle ist es nicht getan. Zusätzlich muss ein Anbau erfolgen, was die Kosten für die Verbandsgemeinde weiter steigen lässt. Foto: Dieter Junker

Seit einigen Jahren schon beschäftigt die Sanierung der Sporthalle an der Grund- und Realschule plus Vulkaneifel in Lutzerath den Verbandsgemeinderat Ulmen. In der jüngsten Sitzung teilte Bürgermeister Alfred Steimers mit, dass sich die Kosten für das Projekt auf voraussichtlich insgesamt rund 5,9 Millionen Euro ausweiten werden. Das ist der Grund.