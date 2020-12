Archivierter Artikel vom 09.11.2020, 17:34 Uhr

„An den Tulpenbäumen konnten wir jetzt nachvollziehen, wo genau der Schulwald damals war.“

Markus Freiwald, Konrektor in Treis-Karden, will den Schulwald in dem Moseldorf wieder aufbauen. Dazu werden nun etwa 5000 Bäume gepflanzt.