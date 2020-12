Cochem

Zu Geldstrafen zwischen 150 und 900 Euro hat das Cochemer Amtsgericht drei Friedensaktivisten verurteilt, die am 17. Juli 2018 zusammen mit weiteren Personen in den Fliegerhorst Büchel eingedrungen waren, um so gegen die dort gelagerten Atomwaffen zu protestieren. Dazu hatten sie auch den Zaun um den Bundeswehrstützpunkt aufgeschnitten.