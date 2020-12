Am Montag auf Sendung: Es weihnachtet mit 4OUR

Mit dem von Singer-Songwriter Nico Santos eigens für sie komponierten Lied „Don't Wanna Go Home“ tritt die Band 4OUR in der vorab aufgezeichneten Show „Luke! Die SAT 1 Weihnachtsfeier“ auf. Die Sendung wird am Montag, 21. Dezember, von 20.15 Uhr an ausgestrahlt.