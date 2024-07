Cochem

Am ersten Augustwochenende: Mittelalterliches Burgfest auf der Reichsburg Cochem

i Beim Burgfest erwarten die Besucher unter anderem spannende Kämpfe mit Waffen und Rüstungen des Hochmittelalters. Foto: Kevin Rühle/Archiv

Am 3. und 4. August wird in Cochem das Mittelalter lebendig. Das Burgfest will seine Besucher mit auf eine Zeitreise ins Mittelalter nehmen. Kostümierte Besucher kommen günstiger zum Fest.