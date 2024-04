Plus VG Zell Altbürgermeister Huwer und Simon geehrt: 52 Jahre lenkten sie die Geschicke der VG Zell Von Winfried Simon i Die beiden Altbürgermeister Eckhard Huwer (Mitte) und Karl Heinz Simon (rechts) wurden von Bürgermeister Jürgen Hoffmann mit dem Ehrenbrief der Verbandsgemeinde Zell ausgezeichnet. Foto: Winfried Simon Die beiden ehemaligen Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Zell, Eckhard Huwer und Karl Heinz Simon, wurden auf der jüngsten Sitzung des des Verbandsgemeinderates mit dem Ehrenbrief der Verbandsgemeinde ausgezeichnet. Bürgermeister Jürgen Hoffmann überreichte die Urkunden und würdigte die Leistungen seiner beiden Vorgänger, die insgesamt 52 Jahre lang die Geschicke der VG Zell lenkten. Lesezeit: 1 Minute

Eckhard Huwer wurde 1969 zum ersten Bürgermeister der neu gebildeten VG Zell gewählt und trat sein Amt am 5. Januar 1970 an, das er bis zum Jahr 2000 innehatte. Huwer habe, so Hoffmann, die Bildungslandschaft der VG Zell maßgeblich geprägt. In Huwers Amtszeit erlebte die VG Zell mit ihren 24 ...